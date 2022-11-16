Події

21:37 16.11.2022

На Харківщині протягом дня відновлено електропостачання ще 65 тис. абонентів, які залишилися без світла через ворожі ракетні удари у вівторок

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На Харківщині протягом дня відновлено електропостачання ще 65 тис. абонентів, які залишилися без світла через ворожі ракетні удари у вівторок

Харківські енергетики продовжують усувати наслідки ракетних ударів, завданих ЗС РФ по об'єктах критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вже на ранок відновили електропостачання 800 тисяч абонентів. Протягом дня забезпечили включення ще 65 тисяч абонентів по Харкову та області", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що підготовлено схему, щоб відновити подачу електроенергії в частині Ізюмського району області, зокрема, в Балаклії, та частині Куп'янського району.

Крім того, за його словами, енергетики подали електрику 932 споживачам у населених пунктах деокупованих громад (Липецькій, Золочівській, Барвінківській, Вовчанській, Ізюмській, Чугуївській та Балаклійській).

Як повідомлялося, в результаті ракетних ударів, завданих ЗС РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури у вівторок, у Харкові та області без світла залишилося близько 900 тис. споживачів.

 

 

 

Теги: #електропостачання #відновлення #харківська_область

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