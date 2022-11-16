Пацкан пояснив, чому написав заяву про відставку

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан вважає причиною підозр, висунутих йому антикорупційними органами, свій намір провести аудити в оборонній, правоохоронній та антикорупційній сферах.

"Рахункова палата запланувала аудити, що стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери… Запланували і проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, доки ми прийдемо до них, і прийшли в гості першими… Із "гостинцем " - вручили підозру мені як ініціатору перевірки", - написав Пацкан у фейсбуці у середу.

Він наголосив, що коли в країні війна, підло не робити свою роботу.

"Закривати очі на безглузде використання коштів - злочинно. А влаштовувати політичні розбірки - низько. Я не братиму участі в цьому. Тому що присягав народу України. Не кабінетам... Написав заяву про відставку", - пояснив Пацкан.