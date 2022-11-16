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15:40 16.11.2022

IDS Ukraine готова постачати більше питної води до Києва та області у разі припинення водопостачання

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IDS Ukraine готова постачати більше питної води до Києва та області у разі припинення водопостачання

Група компаній IDS Ukraine, яка виробляє мінеральну воду під ТМ "Моршинська" та "Миргородська", готова постачати до торговельних мереж Києва та Київської області додаткові обсяги питної води у разі припинення водопостачання регіону через російські ракетні обстріли, повідомила її пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

"IDS Group Ukraine заздалегідь підготувалася до несподіваних подій. Ми розуміємо важливість питної води та зробимо все можливе для її безперебійного постачання до всіх торгових мереж", - заявив СЕО компанії Марко Ткачук, слова якого наведені у пресрелізі.

Наростити постачання питної води до столичного регіону IDS зможе за рахунок швидкого запуску двох додаткових ліній з розливу води.

"Компанія може швидко збільшити виробництво питної води на Моршинському заводі мінеральних вод "Оскар". Після запуску двох додаткових ліній, не задіяних в осінньо-зимовий сезон, підприємство випускатиме додатково 700 тис. - мільйон пляшок води на добу", - пояснюється у повідомленні.

Водночас уточнюється, що для доставки цих обсягів води до Києва компанія зможе додатково залучити 60-70 вантажних автомобілів, які працюватимуть лише цим маршрутом.

Крім того, виробник підготував запас бутильованої питної води для столичного регіону, достатній для 16 днів продажу у Києві та області. Також окремий запас води сформувала служба доставки води My Water Shop, що постачає питну воду в ємностях по 18,6 л та працює навіть в умовах відключеного електропостачання.

Пресслужба нагадала, що з початку повномасштабної війни IDS передала води на суму понад 50 млн грн на потреби ЗСУ, лікарням, переселенцям та мешканцям деокупованих територій, а її регулярна грошова допомога військовим та благодійним фондам перевищила 15 млн грн.

IDS Group Ukraine створена наприкінці 2004 року шляхом об'єднання Миргородського заводу мінеральних вод, Моршинського заводу мінеральних вод "Оскар", ЗАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" ("ІДС") та ВАТ "Нова".

Група компаній IDS Group Ukraine, що входить до складу IDS Borjomi International, випускає мінеральну воду під торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Трускавецька Аква-Еко", "Трускавецька Кришталева", "Старий Миргород", "Аляска", "Сорочинська" "Аква Няня", Aqua Life тощо. Група є ексклюзивним імпортером грузинської мінеральної води "Боржомі" в Україні.

Теги: #вода #київська_область #ids_ukraine

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