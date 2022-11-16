Голова МАГАТЕ вважає реальною зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС, анонсує нову серію переговорів

Зона безпеки навколо Запорізької атомної станції (ЗАЕС) у вужчому її розумінні як ядерної безпеки можлива і реалістична, проте назвати конкретні терміни її створення наразі неможливо, переговори тривають, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Я думаю, це (створення зони безпеки) цілком реально. Ми запропонували щось цілком здійсненне… Те, що ми пропонуємо, дуже просто: не стріляйте по станції, не стріляйте зі станції", – сказав він на пресконференції у Відні в середу.

Гроссі анонсував нову серію консультацій цього і наступного тижня.

Водночас він не міг назвати терміни, коли таку зону може бути створено, наголосивши лише, що її необхідно створити якомога швидше, оскільки ризики обстрілів і переривання зовнішнього енергопостачання станції зберігаються.