Заяву Пацкана про відставку з посади голови Рахункової палати відкликано – нардеп

Комітет Верховної Ради з питань бюджету не зміг у середу зібрати кворум для розгляду заяви Валерія Пацкана про звільнення з посади голови Рахункової палати України, оскільки її було відкликано, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Сьогодні (16 листопада – ІФ-У) мало відбутися засідання бюджетного комітету ВРУ, щоб проголосувати заяву про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати. Інтрига у тому, що заява була потім відкликана. І кворум комітету не зібрався. Засідання не відбулося. Значить, не всі кадрові будуть на цьому тижні", – написав Железняк у телеграмі у середу.

Водночас парламентар зазначив, що "ще інтрига в тому, чи залишається він (Пацкан – ІФ-У) просто членом Рахункової палати без статусу "голови" чи хотіли повне звільнення".

Як повідомлялося, Пацкан 4 листопада написав заяву про відставку.

Антикорупційні органи України завершили досудове розслідування у справі про зловживання ним владою під час одержання незаконної компенсації за житло у столиці.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Пацкан із вересня 2017 року до березня 2018 року одержав 117 тис. грн компенсації за житло, попри наявність власної квартири у столиці. Під час слідства САП та НАБУ встановили факт отримання ним іще понад 10 тис. грн компенсації. Оскільки з'явилися нові факти корупційного злочину, прокурор змінив раніше висунуту підозру щодо завданих збитків, які в сукупності сягають понад 127 тис. грн.