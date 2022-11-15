У Волинській області жертв ракетного обстрілу немає, пошкоджено об'єкт енергоінфраструктури - голова обладміністрації

Об'єкт енергетичної інфраструктури дістав ушкодження в Ковельському районі Волинської області внаслідок обстрілів із боку російських окупантів у вівторок, жертв вдалося уникнути, повідомив голова Волинської обласної держадміністрації Юрій Погуляйко.

"Сьогодні повітряна тривога на Волині тривала 3 години 36 хвилин. Внаслідок "прильоту" зазнав ураження об'єкт енергетичної інфраструктури на Ковельщині. На щастя, без жертв", - написав Погуляйко у телеграмі.

За його словами, на території усієї Волинської області було застосовано аварійне вимкнення електроенергії. "Наразі триває виконання робіт із відновлення електропостачання службами "Волиньобленерго", - повідомив Погуляйко.