Події

19:44 15.11.2022

Із 566 шахтарів, що застрягли під землею у Кривому Розі, на поверхню вивели вже 457

1 хв читати
Із 566 шахтарів, що застрягли під землею у Кривому Розі, на поверхню вивели вже 457

Більшість із шахтарів, які перебували під землею під час ракетного удару російських окупантів по м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вже виведено на поверхню, повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Під землею під час вибухів у чотирьох шахтах перебували 566 шахтарів. Триває рятувальна операція. Вже виведено на поверхню 457 людей. Під землею ще 109 людей. Реально потрібно кілька годин. Застосовуються контрвантажі та ручні лебідки", - написав Вілкул у телеграмі у вівторок.

За його словами, дві випущені містом ракети збили сили протиповітряної оборони, троє вдарили у вже зруйнований об'єкт енергетичної інфраструктури, проте почалася масштабна пожежа.

Без енергопостачання залишаються кілька районів міста, однак усі лікарні підключені до генераторів. Теплопостачання немає лише у частині Тернівського району. Водопостачання є, але оскільки кілька насосних станцій запущені від генераторів, місцями можливий слабкий тиск води.

"Ситуація дуже складна, працюють усі аварійні, комунальні та рятувальні служби", - сказав Вілкул.

 

 

 

Теги: #енергопостачання #кривий_ріг #шахтарі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:17 15.11.2022
Із шахт Кривбасу виведені всі 566 шахтарів, які залишилися під землею через ракетний удар

Із шахт Кривбасу виведені всі 566 шахтарів, які залишилися під землею через ракетний удар

19:51 15.11.2022
У Волинській області жертв ракетного обстрілу немає, пошкоджено об'єкт енергоінфраструктури - голова обладміністрації

У Волинській області жертв ракетного обстрілу немає, пошкоджено об'єкт енергоінфраструктури - голова обладміністрації

22:11 14.11.2022
У Києві у вівторок застосовуватимуть погодинні відключення

У Києві у вівторок застосовуватимуть погодинні відключення

19:49 14.11.2022
Ідея дати світло в Херсон у найкоротші терміни є, але не за два-три дні - топменеджер "ДТЕК"

Ідея дати світло в Херсон у найкоротші терміни є, але не за два-три дні - топменеджер "ДТЕК"

12:12 13.11.2022
Рівень забруднення повітря в Кривому Розі в жовтні був "зниженим" - моніторинг

Рівень забруднення повітря в Кривому Розі в жовтні був "зниженим" - моніторинг

20:53 09.11.2022
Окупанти обстріляли Криворізький район ймовірно з РСЗВ "Смерч" або "Торнадо"

Окупанти обстріляли Криворізький район ймовірно з РСЗВ "Смерч" або "Торнадо"

06:58 07.11.2022
"Укренерго" на 7 листопада збільшило прогнозний дефіцит в енергомережі Києва на третину

"Укренерго" на 7 листопада збільшило прогнозний дефіцит в енергомережі Києва на третину

20:09 06.11.2022
Відключення енергопостачання у Києві контрольовані

Відключення енергопостачання у Києві контрольовані

19:00 06.11.2022
Кличко: Ми маємо бути готовими до різних варіантів розвитку подій у Києві, зараз приводів для паніки немає

Кличко: Ми маємо бути готовими до різних варіантів розвитку подій у Києві, зараз приводів для паніки немає

06:27 04.11.2022
Фармвиробники можуть скоротити виробництво через проблеми з енергопостачанням, просять урегулювати відключення фармзаводів

Фармвиробники можуть скоротити виробництво через проблеми з енергопостачанням, просять урегулювати відключення фармзаводів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Удар російських ракет по Польщі - це удар по колективній безпеці

Ракети, що впали в Польщі, найімовірніше, є російськими Х-101 – джерело

Зеленський поінформував прем'єра Швеції про нову хвилю ракетного терору

Розвідка США підтвердила падіння російських ракет на території Польщі та загибель двох людей

Україна зберігає управління енергосистемою, незважаючи на всю критичність ситуації після обстрілу

ОСТАННЄ

Зеленський: Удар російських ракет по Польщі - це удар по колективній безпеці

Ракети, що впали в Польщі, найімовірніше, є російськими Х-101 – джерело

Ситуація досить складна, але контрольована – глава Міненерго за підсумками екстреного селектора

Зеленський поінформував прем'єра Швеції про нову хвилю ракетного терору

Розвідка США підтвердила падіння російських ракет на території Польщі та загибель двох людей

Україна зберігає управління енергосистемою, незважаючи на всю критичність ситуації після обстрілу

Прем'єр Польщі Моравецький скликає термінове засідання Ради безпеки

Сьогоднішній ракетний удар по Україні демонструє лише слабкість Путіна – глава МЗС Британії

Навчальні заклади Київщини до кінця тижня переведені на дистанційне навчання

"Армія відновлення" залучила першу тисячу безробітних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА