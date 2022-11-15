Із 566 шахтарів, що застрягли під землею у Кривому Розі, на поверхню вивели вже 457

Більшість із шахтарів, які перебували під землею під час ракетного удару російських окупантів по м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вже виведено на поверхню, повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Під землею під час вибухів у чотирьох шахтах перебували 566 шахтарів. Триває рятувальна операція. Вже виведено на поверхню 457 людей. Під землею ще 109 людей. Реально потрібно кілька годин. Застосовуються контрвантажі та ручні лебідки", - написав Вілкул у телеграмі у вівторок.

За його словами, дві випущені містом ракети збили сили протиповітряної оборони, троє вдарили у вже зруйнований об'єкт енергетичної інфраструктури, проте почалася масштабна пожежа.

Без енергопостачання залишаються кілька районів міста, однак усі лікарні підключені до генераторів. Теплопостачання немає лише у частині Тернівського району. Водопостачання є, але оскільки кілька насосних станцій запущені від генераторів, місцями можливий слабкий тиск води.

"Ситуація дуже складна, працюють усі аварійні, комунальні та рятувальні служби", - сказав Вілкул.