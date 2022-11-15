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14:04 15.11.2022

Перекрити воду в Крим можна буде після взяття під контроль України Таврійська - Хлань

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Перекрити воду в Крим можна буде після взяття під контроль України Таврійська - Хлань

Перекрити воду, що надходить до Криму Північнокримським каналом, стане можливо після взяття під контроль України Таврійська, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Коли ми зможемо взяти під контроль місто Таврійськ, яке розташоване між Новою Каховкою та Каховкою, тоді можна говорити про закриття шандора (система для перекриття води – ІФ-У) та перекриття води на Крим", - сказав Хлань на онлайн-брифінгу в Медіацентрі "Україна" (Київ) у вівторок.

Він пояснив, що в Таврійську розташована основна споруда Північнокримського каналу, на якій можна перекривати воду, що самопливом надходить на півострів.

За словами Хланя, російські окупанти в Чаплинському районі "фактично на адмінмежі з Кримом" повністю зруйнували об'єкт Північнокримського каналу з шандором, який перекривав воду в Крим після його анексії Росією.

Теги: #крим #північнокримський_канал

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