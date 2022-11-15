Події

11:00 15.11.2022

Вугледар і Авдіївка зазнали ворожих обстрілів, жертв немає - голова Донецької ОВА

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Вугледар і Авдіївка зазнали ворожих обстрілів, жертв немає - голова Донецької ОВА

Ворог завдав авіаудару по Вугледару, також вів артобстріл по населеному пункту, зранку зазнала масованого артобстрілу й Авдіївка, постраждалих немає, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Волноваському напрямку зафіксовано авіаудар та інтенсивні артобстріли по Вугледару. Також на території громади під вогонь потрапили Павлівка і Пречистівка – без жертв. На Донецькому напрямку вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу по центру", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Інформація про постраждалих не надходила.

Також, за інформацією ОВА, на горлівському напрямку гучно було в околицях Торецької, Світлодарської та Соледарської громад. Постраждалих серед цивільних немає.

 

Теги: #кириленко #обстріли #донецька_область

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