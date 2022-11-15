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10:46 15.11.2022

Київ закликає африканські держави вимагати від РФ припинення тиску на їхніх громадян, яких відправляють воювати проти України

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Київ закликає африканські держави вимагати від РФ припинення тиску на їхніх громадян, яких відправляють воювати проти України

МЗС України закликає Африканський союз і всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян, африканці не повинні помирати за імперські амбіції президента РФ Володимира Путіна, заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Путін відправляє ув'язнених у Росії африканських громадян на війну в Україні. Вбито колишнього замбійського студента. Ми закликаємо Африканський союз і всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян. Африканці не повинні помирати за хворі імперські амбіції Путіна", - написав Ніколенко у твіттері.

 

Теги: #африка #війна #мзс

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