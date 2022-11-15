Події

10:35 15.11.2022

Населення Землі 15 листопада сягне 8 млрд людей - прогноз ООН

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Населення Землі 15 листопада сягне 8 млрд людей - прогноз ООН

На Землі у вівторок з'явиться восьмимільярдний житель, повідомляється в доповіді ООН щодо прогнозів стосовно чисельності світового населення.

"Очікується, що 15 листопада населення планети сягне 8 мільярдів", - йдеться в публікації.

Наголошується, що зростання населення частково спричинене зниженням рівня смертності. Згідно з прогнозами, подальше зниження смертності приведе до того, що середня тривалість життя в усьому світі до 2050 року становитиме близько 77,2 року.

"Всесвітній день народонаселення цього року припадає на знаменний час, коли ми очікуємо народження восьмимільярдного жителя планети. Це привід відзначити наше різноманіття, захопитися здобутками у сфері охорони здоров'я, які сприяли продовженню життя та суттєво знизили показники материнської і дитячої смертності", - наведено в іншому повідомленні ООН слова Генсека Антоніу Гутерреша.

У доповіді організації зазначено, що населення світу зростає найповільнішими темпами з 1950 року. Згідно з нещодавніми прогнозами ООН, населення світу може зрости приблизно до 8,5 млрд 2030 року і 9,7 млрд 2050 року. У 2080-х роках чисельність населення може досягти піку в 10,4 млрд людей і залишатися на цьому рівні до 2100 року.

У 2022 році найбільш густонаселеними регіонами стали Східна та Південно-Східна Азія з 2,3 млрд людей (29% населення планети), а також Центральна та Південна Азія з населенням 2,1 млрд людей (26% населення планети). Країнами з найбільш високою чисельністю жителів є Китай та Індія, у кожній проживають понад 1,4 млрд людей. Окрім того, очікується, що протягом 2023 року населення Індії перевищить населення Китаю.

Теги: #оон #населення

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