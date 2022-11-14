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19:50 14.11.2022

Фінкомітет Ради підтримав призначення ексзаступника голови Ощадбанку Барсукова кандидатом у члени Ради НБУ – Гетманцев

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Фінкомітет Ради підтримав призначення ексзаступника голови Ощадбанку Барсукова кандидатом у члени Ради НБУ – Гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав призначення Анатолія Барсукова кандидатом у члени Ради Національного банку України (НБУ) за квотою парламенту на голосуванні у понеділок, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді призначити Анатолія Барсукова членом Ради Національного банку", - написав він у своєму телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що 20 членів комітету підтримали призначення, ще двоє, зокрема Ярослав Железняк, утрималися.

У свою чергу ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран, який програв на користь Барсукова конкурс на цю посаду, розкритикував таке рішення комітету та зазначив, що призначення пов'язаних із головою регулятора осіб вплине на виділення коштів міжнародними партнерами.

"Жодних друзів голови правління, жодних знайомих чи пов'язаних осіб у Раді НБУ бути не може (...) Щось мені підказує, що з такими підходами до системи управління відбудова в Україні триватиме десятиліттями, а наші західні партнери не поспішатимуть з виділенням коштів", - написав він на фейсбук-сторінці в понеділок.

Як повідомлялося, 28 жовтня аналогічне голосування у комітеті про призначення Барсукова не набрало потрібної кількості голосів.

Барсуков протягом семи років обіймав посаду заступника голови правління Ощадбанку.

Теги: #рада #нбу #кандидатура

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