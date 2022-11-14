На Херсонщині під контролем поліції 182 населені пункти – Клименко
182 населені пункти Херсонської області наразі перебувають під контролем Національної поліції України, повідомив голова відомства Ігор Клименко.
"І поліцейська присутність на деокупованих територіях збільшуватиметься щодня. Роботи ще дуже багато. Особливо у наших вибухотехніків. Потрібно обстежити кожну адміністративну будівлю, об'єкти інфраструктури, щоб стало можливим відновлення нормальної життєдіяльності міста", - написав Клименко у фейсбуці в понеділок.
За його словами, вулиці Херсона вдень і вночі патрулюють наряди поліції, до яких по допомогу можуть звертатися місцеві жителі. "Також поліція Херсонської області запустила чат-бот у телеграмі @Warcrimes_Police_KhS_UA_bot, за допомогою якого можна повідомити про злочини окупантів", - розповів голова Нацполіції.
У понеділок проведено оперативну нараду щодо організації роботи поліції у звільнених населених пунктах області.
"Нам потрібно забезпечити максимальну безпеку людей та якісний збір доказової бази воєнних злочинів російських загарбників", - повідомив Клименко.
За словами голови Нацполіції, багато приміщень відділів поліції пошкоджено, а то й повністю зруйновано. "Сьогодні оглянули Херсонське районне управління поліції. Тут окупанти влаштували свій "орган влади". Нині будівля де-не-де розбита, засмічена, але може повноцінно функціонувати. Місцеві поліцейські готуються відновити там роботу", - розповів Клименко.