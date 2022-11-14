Сили оборони успішно завершили операцію зі звільнення Херсона - Залужний

Українські військовослужбовці успішно завершили операцію зі звільнення Херсона, яка стартувала на початку вересня, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона! Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам!", - написав Залужний у телеграм-каналі.

"Ми знаємо, за кого і за що воюємо", - додав він.