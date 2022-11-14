Зимові канікули у київських школах розпочнуться за графіком і триватимуть місяць – Кличко

Зимові канікули у столичних школах розпочнуться за графіком, з 26 грудня 2022 року, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Але триватимуть місяць - до 27 січня 2023 року. У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку", - написав Кличко у телеграм-каналі.

Він зазначив, що у разі надзвичайної ситуації у місті частину шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.

Навчальний рік триватиме у столичних школах до 1 липня – згідно із законом.