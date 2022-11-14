Події

12:47 14.11.2022

В Україні у найближчі дві доби переважно без опадів, на заході мокрий сніг

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В Україні у найближчі дві доби переважно без опадів, на заході мокрий сніг

У вівторок, 15 листопада, в Україні без опадів, у північних, центральних та південних областях уночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу. Вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та на Одещині 9-14°. У східних областях уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві у вівторок без опадів, уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень у Києві була у 1969 році й становила 15,6°, найнижча вночі – 16,4° морозу у 1908 році.

У середу, 16 листопада, у західній частині країни дощ та мокрий сніг. На решті території вночі без опадів, удень дощ.

Уночі та вранці у південній частині, центральних та східних областях місцями туман.

Вітер південно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни 1-4° морозу. Вдень 3-8° тепла, на півдні країни до 13°.

У Києві у ніч на середу без опадів, удень 16 листопада дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°.

Теги: #погода #прогноз

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