Події

10:56 14.11.2022

Владі відомі майже всі прізвища педагогів-колаборантів, вони відповідатимуть перед законом - Шкарлет

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Владі відомі майже всі прізвища педагогів-колаборантів, вони відповідатимуть перед законом - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що владі відомі майже всі прізвища педагогів-колаборантів, і вони відповідатимуть перед законом.

"Кількість вчителів, які погодилися на колабораційні дії та співпрацювали з окупантами, вкрай низька. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони абсолютно повною мірою відповідатимуть перед законом за свої колабораціоністські дії. Це справа правоохоронних органів, я сподіваюся, що всіх буде притягнуто", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Міністр зазначив, що трудові відносини з такими освітянами розірвані.

Раніше Шкарлет заявляв, що лише 1,2% освітян на окупованих територіях погодилися працювати за російськими програмами.

Теги: #педагоги #колаборанти

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