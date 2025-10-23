Кабмін передбачив єдину цифрову платформу підвищення кваліфікації педагогів

Кабінет міністрів України затвердив зміни до постанови про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Згідно з повідомленням Міністерством освіти і науки, тепер для суб’єктів підвищення кваліфікації та педагогічних працівників з’явиться єдина цифрова платформа, до якої вноситимуть: інформацію про свої програми навчання; дані про видані сертифікати; інформацію про ліцензії та акредитації.

Також документом визначено суб’єктів підвищення кваліфікації: заклади освіти (їхні структурні підрозділи); наукові установи; юридичні особи; фізичні особи-підприємці, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації.

"Тепер супервізію офіційно визнано однією з форм підвищення кваліфікації. До 30 годин на рік роботи з супервізором можуть бути зараховані як професійний розвиток", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що суб’єкти підвищення кваліфікації матимуть більше свободи у виборі форматів навчання, зокрема, вони зможуть проводити навчання у своїх закладах чи офісах, на місцях роботи педагогів або онлайн — залежно від умов програми.

"Важливо: єдина цифрова платформа професійного розвитку — це перший крок до реалізації політики "Гроші ходять за вчителем". Наступні етапи — затвердження постанови про пілотний проєкт та презентація платформи", - додали в Міносвіті.

Як повідомлялося, у вересні Міністерство освіти і науки спільно з партнерами створили безоплатний онлайн-курс "Профільна. Зміст. Як викладати в новій старшій школі".