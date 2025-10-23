Інтерфакс-Україна
Події
10:37 23.10.2025

Кабмін передбачив єдину цифрову платформу підвищення кваліфікації педагогів

1 хв читати
Кабмін передбачив єдину цифрову платформу підвищення кваліфікації педагогів

Кабінет міністрів України затвердив зміни до постанови про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Згідно з повідомленням Міністерством освіти і науки, тепер для суб’єктів підвищення кваліфікації та педагогічних працівників з’явиться єдина цифрова платформа, до якої вноситимуть: інформацію про свої програми навчання; дані про видані сертифікати; інформацію про ліцензії та акредитації.

Також документом визначено суб’єктів підвищення кваліфікації: заклади освіти (їхні структурні підрозділи); наукові установи; юридичні особи; фізичні особи-підприємці, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації.

"Тепер супервізію офіційно визнано однією з форм підвищення кваліфікації. До 30 годин на рік роботи з супервізором можуть бути зараховані як професійний розвиток", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що суб’єкти підвищення кваліфікації матимуть більше свободи у виборі форматів навчання, зокрема, вони зможуть проводити навчання у своїх закладах чи офісах, на місцях роботи педагогів або онлайн — залежно від умов програми.

"Важливо: єдина цифрова платформа професійного розвитку — це перший крок до реалізації політики "Гроші ходять за вчителем". Наступні етапи — затвердження постанови про пілотний проєкт та презентація платформи", - додали в Міносвіті.

Як повідомлялося, у вересні Міністерство освіти і науки спільно з партнерами створили безоплатний онлайн-курс "Профільна. Зміст. Як викладати в новій старшій школі".

Теги: #кваліфікація #педагоги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:15 04.09.2025
Освітній омбудсмен закликає владу Харкова забезпечити педагогам безплатний медогляд у 2025 р.

Освітній омбудсмен закликає владу Харкова забезпечити педагогам безплатний медогляд у 2025 р.

12:46 21.08.2025
Свириденко: Сподіваюсь, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в питанні підвищення зарплат педагогам

Свириденко: Сподіваюсь, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в питанні підвищення зарплат педагогам

12:46 30.07.2025
Голова освітнього комітету Ради Бабак: оплату праці педагогів потрібно підвищувати

Голова освітнього комітету Ради Бабак: оплату праці педагогів потрібно підвищувати

13:29 14.07.2025
Уряд розподіляє 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам

Уряд розподіляє 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам

11:49 08.08.2024
В Україні запустили програму перекваліфікації ReSkill UA

В Україні запустили програму перекваліфікації ReSkill UA

14:05 15.12.2023
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю і теракт - Нацполіція

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю і теракт - Нацполіція

18:54 28.07.2023
Ольга Харлан кваліфікована до участі в Олімпіаді рішенням МОК

Ольга Харлан кваліфікована до участі в Олімпіаді рішенням МОК

20:11 13.03.2023
Кваліфікаційна комісія з дипломування моряків запрацювала в Одесі

Кваліфікаційна комісія з дипломування моряків запрацювала в Одесі

18:17 07.07.2022
В Україні створять "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості"

В Україні створять "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості"

06:43 22.02.2022
Україна кваліфікує визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" як порушення суверенітету та територіальної цілісності

Україна кваліфікує визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" як порушення суверенітету та територіальної цілісності

ВАЖЛИВЕ

Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

Зеленський: 19-й пакет ЄС і американські санкції – хороший сигнал для інших країн приєднатися

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

РФ повторно вдарила по Харківщині: загинув рятувальник, п'ятеро поранені – ДСНС

ОСТАННЄ

Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

Свириденко: Сподіваюсь, що тенденція збільшення кількості жінок в уряді буде набирати обертів

Глава Єврокомісії заявила, що 19-й пакет санкцій вперше торкнеться російського газового сектора

Майже 140 тис. учасників скористаються програмою "Ветеранський спорт" у IV кв.-2025

Лаборантка та слюсар оборонного заводу в Миколаївській області викриті на шпигунстві на користь РФ

Уперше українські учні за кордоном можуть взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Кошта – Зеленському: Ми приймемо політичне рішення щодо фінпотреб України на 2026-2027 рр.

Зеленський: 19-й пакет ЄС і американські санкції – хороший сигнал для інших країн приєднатися

Міносвіти проігнорувало рекомендації Освітнього комітету переглянути терміни конкурсів і апробацій підручників на наступний рік - Бабак

Прем’єр-міністр Бельгії назвав вимоги щодо надання репараційної позики Україні за рахунок росактивів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА