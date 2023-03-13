Кваліфікаційна комісія з дипломування моряків запрацювала в Одесі

Державна кваліфікаційна комісія моряків (ДККМ) у складі Адміністрації судноплавства розпочала роботу в Одесі та стала другим місцем в Україні, де моряки можуть одержувати кваліфікаційні документи та складати іспити, повідомила пресслужба Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ).

"Одеська ДККМ розглядатиме заяви моряків та ухвалюватиме рішення щодо підтвердження компетенцій, а також проводитиме тестування за міжнародно визнаною системою CES 6.0", - йдеться в повідомленні федерації в понеділок.

Вона нагадала, що перша оновлена ДККМ запрацювала 14 лютого в Києві. За неповний місяць роботи вона ухвалила понад 200 рішень щодо підтвердження професійної компетенції моряка, давши обґрунтовану відмову 19 морякам. Також вдало складено 15 іспитів, за результатами яких моряки отримали відповідні сертифікати за підписом ДККМ.

У ФРТУ наголосили, що єдиний законний спосіб отримати кваліфікаційні документи - звернення в установленому порядку до Адміністрації судноплавства або "Моррічсервісу".

"Документи, що були видані іншими органами, є незаконними", - зазначили у ФРТУ, наголосивши, що діяльність вебсайту ІППДМ повністю припинено. У відомстві наголосили, що це стосується використання застосунку "Електронний кабінет моряка", функціонування якого не передбачено жодним нормативно-правовим актом, а отже, не несе жодних правових наслідків.

Наразі команда Міністерства відновлення, Адміністрації судноплавства у співпраці з USAID/UK aid проєктом TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах працює над впровадженням простого й безпечного рішення для дистанційного подання, зазначено в повідомленні.

У ФРТУ наголосили, що незабаром у моряків з'явиться можливість отримувати послуги у сфері дипломування через портал "Дія".