Спорт

18:54 28.07.2023

Ольга Харлан кваліфікована до участі в Олімпіаді рішенням МОК

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Ольга Харлан кваліфікована до участі в Олімпіаді рішенням МОК

Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував до участі в Олімпіаді українську фехтувальницю Ольгу Харлан, повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Ольга Харлан рішенням МОК кваліфікована до участі в Олімпіаді. Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат", - написав Гутцайт у фейсбуці у п'ятницю.

Він додав, що "триває робота зі зняття "чорної картки" для подальших змагань Ольги та недопущення аналогічних ситуацій в інших видах спорту".

27 липня в 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову з рахунком 15:7, однак після бою відмовилася потиснути руку суперниці, що, згідно з правилами FIE, вважається відсутністю прояву поваги й карається дискваліфікацією. Росіянка подала скаргу про порушення правил Міжнародної федерації та 50 хвилин відмовлялася йти з доріжки, чекаючи на рішення комітету. Спочатку FIE відхилила протест росіянки й дозволила Харлан вийти в наступний раунд, проте пізніше стало відомо про її дискваліфікацію.

Теги: #харлан #кваліфікація

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