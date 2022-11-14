Ткаченко: У разі встановлення автентичності відео закликаємо вжити негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ (МП)

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликає вжити негайних процесуальних дій стосовно керівників Української православної церкви (Московського патріархату) у разі встановлення автентичності відео зі службою на прославляння Росії.

"Стосовно відео з одного з храмів Києво-Печерської лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном із ПЦУ: з ситуацією працюють і Національна поліція України, і Служба безпеки України. Вранці були консультації представників силових відомств і ДЕСС. Важливо встановити автентичність відео, зокрема перевірити, чи це автентичний звукоряд. Подальші висновки та дії залежать від цього. Правоохоронні органи вже працюють над перевіркою автентичності відео у взаємодії з представниками ПЦУ", - йдеться у повідомленні пресслужби Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

У свою чергу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у телеграм-каналі також написав, що наразі насамперед важливо встановити автентичність відео.

"У разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ", - написав міністр.

Як повідомлялося, священник Михайло Омелян на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднив відео з храму, за його словами, з Києво-Печерської лаври, на якому нібито під час богослужіння 12 листопада прихожани співали пісню, яка прославляє державу-агресора.

У Службі безпеки України заявляють, що вивчають усі деталі інциденту.