За добу окупанти втратили 510 людей особового складу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 81370 людей особового складу, 2848 танків, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.11 орієнтовно склали особового складу - близько 81370 (+510) осіб ліквідовано, танків - 2848 (+8) од, бойових броньованих машин - 5748 (+6) од., артилерійських систем – 1839 (+2) од, РСЗВ – 393 (+0) од., засоби ППО ‒ 206 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2), крилаті ракети - 399 (+0), кораблі / катери - 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 4316 (+21) од, спеціальна техніка - 160 (+0) ", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Наголошується, що дані уточнюються.