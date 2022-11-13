Події

20:58 13.11.2022

Зеленський висловив співчуття у зв'язку з терактом у Стамбулі

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Зеленський висловив співчуття у зв'язку з терактом у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким загиблих внаслідок теракту у Стамбулі 13 листопада.

"З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху в Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль", - написав він у неділю в твіттері.

За останніми даними, в результаті вибуху терориста-смертника в Стамбулі 6 людей загинули, 53 поранені.

 

 

 

Теги: #теракт #туреччина #співчуття #зеленський

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