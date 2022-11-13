Події

13:15 13.11.2022

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

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В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

Найближчої доби в Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 14 листопада, в Україні без опадів. У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вночі та вранці туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла, в західній і південній частинах 9-13 градусів.

У Києві в понеділок без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 14 листопада найвища температура вдень (21,7°) була в 2010 році, найнижча вночі (-14,1°) в 1908 році.

У вівторок, 15 листопада, в Україні без опадів. У північних, центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, На Прикарпатті, Закарпатті та Одещині 9-14°; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

Теги: #укргідрометцентр

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