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11:30 13.11.2022

Втрата Херсона посилює розкол між Путіним і частиною російського суспільства, що підтримує війну - ISW

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Втрата Херсона посилює розкол між Путіним і частиною російського суспільства, що підтримує війну - ISW

Київ. 13 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Деокупація Херсона українською армією і виведення з міста російських окупаційних військ посилює ідеологічний розкол між президентом РФ Володимиром Путіним і прихильниками війни, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що росіяни, які підтримують війну з Україною, втрачають упевненість в Путіні і в його здатності дотримуватися своїх пов'язаних з війною обіцянок. Так, Російський провоєнний ідеолог Олександр Дугін відкрито розкритикував Путіна і навіть запропонував принести його в жертву за аналогією з "царем дощу" з книги Джеймса Фрейзера "Золота гілка", який був убитий своїми підданими за те, що не зміг викликати дощ під час посухи.

"Дугін також применшив роль радників Путіна в нездатності захистити "русскій мір" і зазначив, що командувач російськими військами в Україні генерал армії Сергій Суровікін не відповідальний за політичне рішення про виведення військ з Херсона. Дугін зазначив, що самодержець не може виправити це відхилення від ідеології тільки публічними виступами, зазначивши, що "влада в Росії більше нічого не може здати" і що "межа досягнута". Він також звинуватив адміністрацію президента у відстоюванні "фальшивої" ідеології через острах прихильності "російської ідеї", - йдеться у звіті.

На думку аналітиків Інституту, Путіну дедалі важче умиротворити частину вкрай ідеологізованої групи прихильників війни через нездатність російської армії реалізувати свої максималістські цілі щодо повалення українського уряду і захоплення всієї України.

"Путінські пропагандисти націоналістичного спрямування, такі як Володимир Соловйов, дедалі частіше вимагають від Кремля і вищого військового командування повної прихильності своїм цілям в Україні, а Соловйов навіть закликав до повної мобілізації і звільнення некомпетентних чиновників після здачі Росією Херсона", - уточнюють в ISW.

Там зазначають, що інформаційні канали, пов'язані з ПВК "Вагнер", також налаштовані проти Кремля після втрати Правобережжя Херсонської області, що може ще більше посилити вплив фракції "силовиків" у РФ.

В Інституті також зазначають, що російські чиновники докладають дедалі більше зусиль для того, щоб "нормалізувати публічну і, ймовірно, незаконну депортацію тисяч українських дітей до Росії".

"Уповноважений при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова оприлюднила інформацію про незаконне викрадення 52 дітей з Херсонської області в невказаний "безпечний" район Росії 12 листопада, ймовірно, в рамках схеми медичного переселення, яку посол "ЛНР" в Росії Родіон Мірошник підтвердив 5 листопада", - повідомляється в звіті.

У ньому наголошується, що високопоставлені російські чиновники, зокрема Львова-Бєлова і віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, "публічно визнали і високо оцінили переселення тисяч українських дітей у російські сім'ї або в російські установи в останні тижні".

Аналітики також вважають, що російське військове керівництво намагається (здебільшого безуспішно) уніфікувати підрозділи, сформовані безліччю різних організацій, з різними типами і рівнями навичок та обладнання, сформувавши з них більш згуртовані бойові сили в Україні.

"Відсутність структури, здатної поєднати сили "ДНР", "ЛНР", російських контрактників, російських регіональних добровольців, російських мобілізованих військовослужбовців і сил приватної військової компанії (ПВК) групи Вагнера, створює обстановку, що сприяє внутрішньосиловим конфліктам", - переконані в ISW.

Що ж стосується ситуації на полі бою, то в Інституті повідомляють, що українська армія продовжує контрнаступальну операцію в напрямку Сватового і Кремінної, а також продовжує деокупацію населених пунктів на правобережжі Дніпра в Херсонській області.

Російські окупанти у свою чергу продовжують здійснювати наступальні операції в напрямку Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Водночас російські чиновники ймовірно докладають зусиль для того, щоб уникнути надання військовослужбовцям обіцяних виплат.

 

Теги: #херсон #війна #isw

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