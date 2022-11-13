У Нацполіції закликали херсонців допомагати виявляти колаборантів

У Національній поліції України закликали херсонців допомагати виявляти колаборантів, повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки.

"Департамент внутрішньої безпеки НПУ просить херсонців допомогти виявляти колаборантів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно з іншими підрозділами Національної поліції проводять стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області.

"Основне завдання згаданих заходів - виявлення й притягнення до відповідальності посібників ворога. Тому ДВБ НПУ звертається до мешканців звільнених територій: у разі наявної інформації щодо осіб, які сприяли або співпрацювали із окупантами, чи зрадили державі, повідомляти на "гарячу лінію" Департаменту за цілодобовим номером телефону +380 50 352 7277", - додали у пресслужбі.