НКЦПФР дозволила сторонам встановлювати ділові відносини віддалено

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків внесла зміни до положення про фінмоніторинг, зокрема дозволила сторонам встановлювати ділові відносини віддалено, йдеться у пресрелізі Комісії.

Відповідне рішення ухвалено рішенням НКЦПФР №1254 від 18 жовтня.

Зазначається, що для верифікації особи клієнта тепер достатньо отримати електронну копію одного з документів, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема внутрішнього е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, е-посвідчення на постійне проживання, е- відео на тимчасове проживання

Комісія зазначила, що нерезиденту необхідно надати фотографію із власним ідентифікаційним документом.

Крім того, розширено перелік випадків, коли дозволяється застосовувати процедури спрощеної верифікації клієнтів.

Також надано можливість залучати агентів – фізичних та юридичних осіб для проведення ідентифікації та верифікації клієнтів суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Комісія очікує, що введені зміни дозволять спростити та прискорити доступ фізичних і юридичних осіб на ринок капіталу.