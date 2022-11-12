У Запоріжжі евакуювали місцевих жителів після чергової атаки окупантів

У Запоріжжі евакуювали місцевих жителів після чергової атаки російських окупантів касетними снарядами, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"У результаті сьогоднішньої атаки по Запоріжжю, в одному з житлових районів міста впали нерозірвані касетні снаряди. У зоні можливої детонації снарядів, що не розірвалися, знаходяться 6 житлових багатоквартирних будинків. Ми вже почали евакуювати звідти людей", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, частина мешканців виїхала самостійно.

"Частину ми вивозимо муніципальним транспортом до найближчих ТІЦів. Там людей годують та за потреби надають їм медичну допомогу", - зазначив Куртєв.

За його словами, тимчасова евакуація триватиме до неділі.

Наразі будинки та прилегла до них територія знаходяться під наглядом співробітників Національної поліції.