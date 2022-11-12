У Миколаєві цілком реально відновити питну воду, заявив голова ОВА Віталій Кім у суботу.

"До хороших новин. Російські окупанти не сильно розікрали станцію, яка подавала воду в Миколаїв. Дві з п'яти точок, які, можливо, були підірвані, ми оглянули. Зараз нам допомагає ДСНС, бо дуже багато там мін. Розумію важливість питання розмінування для Миколаєва, тому додатково надали два екіпажі із Черкас", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у неділю в місті розпочнуть розмінування першої точки, а після цього розпочнуться відновлювальні роботи.

Кім зазначив, що на ремонт перших двох точок піде близько 15 днів, наголосивши, що в перспективі чиста вода в Миколаєві буде, і це реально відновити.

Тим часом, стосовно деокупованих територій, зокрема Снігурівки, Кім повідомив, що нині там немає води, світла і зв'язку. "48 населених пунктів, які були під окупацією. Наразі повним ходом доставляємо туди гуманітарну допомогу", - зазначив голова ОВА.

"Завтра спробуємо дефектувати по електриці, післязавтра — думаю силовики встигнуть закінчити стабілізаційні заходи для того, щоб інженери змогли відновити зв'язок, телесигнал та тепло", - написав Кім.

За його словами, до Снігурівки заїхало 5 гуманітарних вантажівок з усім необхідним для місцевих жителів, а найближчим часом повертатимуть населені пункти до повноцінного життя.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/3388