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20:15 12.11.2022

Усі ВПО до 1 грудня можуть повторно подати заявку на оформлення державної допомоги

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Усі ВПО до 1 грудня можуть повторно подати заявку на оформлення державної допомоги

Усі внутрішньо переміщені особи (ВПО) до 1 грудня можуть повторно подати заявку на оформлення державної допомоги, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Усі ВПО, яким не вдалося оформити допомогу до 30 квітня через застосунок "Дія", можуть повторно подати заявку до 1 грудня. Органи соцзахисту зобов'язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її, навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що "якщо переміщена особа, починаючи з травня цього року, має право на подальшу виплату допомоги на проживання, ця допомога продовжується з травня".

Гетманцев також повідомив, що всі ВПО, заяви яких було подано через портал "Дія" до 30 квітня 2022 року, мають право на отримання допомоги на проживання.

"У разі коли заяви переселенців перебували в обробці, орган соціального захисту населення зобов'язаний оформити довідку про взяття на облік ВПО. На підставі цієї довідки орган соцзахисту призначає допомогу на проживання за березень-квітень 2022 року", - написав він.

 

 

 

Теги: #допомога #продовження #впо

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