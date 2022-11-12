Події

20:10 12.11.2022

Зеленський: Особлива подяка від мешканців Херсонської області – захисникам Донецької

1 хв читати
Зеленський: Особлива подяка від мешканців Херсонської області – захисникам Донецької

Президент України Володимир Зеленський заявив, що особливі слова подяки від жителів Херсонської області – тим, хто відбиває російські атаки на Донеччині.

"Цей наш успіх на півдні став можливим завдяки тому, що всі наші захисники та захисниці з честю виконують свої завдання. Слова подяки, які чують зараз наші захисники у Херсонській області, – це слова вдячності вам усім. Усім, хто воює за Україну, хто працює на нашу перемогу і хто на своєму рівні допомагає і досягає потрібних нашій державі результатів. І особливо це слова подяки тим, хто витримує російські атаки на Донеччині – там просто пекло", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Там щодня дуже жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро – витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони. Це дуже важливо", - наголосив він.

Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, сказав президент, ми можемо проводити наступальні операції за іншими напрямками. "Дякую всім нашим воїнам, хто захищає Україну в цих особливо жорстоких боях. Павлівка, Мар'їнка, Первомайське, Авдіївка…" - сказав він на завершення.

 

 

Теги: #вдячність #захисники #херсонці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:36 28.10.2022
Зеленський подякував Канаді за випуск суверенних облігацій

Зеленський подякував Канаді за випуск суверенних облігацій

06:59 25.10.2022
Зеленський у День ООН подякував Генсеку Гутеррешу

Зеленський у День ООН подякував Генсеку Гутеррешу

17:31 14.10.2022
"Укрпошта" випустила нові поштові марки до Дня захисників

"Укрпошта" випустила нові поштові марки до Дня захисників

17:20 14.10.2022
Зеленський відвідав військовий шпиталь

Зеленський відвідав військовий шпиталь

16:14 14.10.2022
ФК "Динамо" подарував прикордонникам катер на повітряній подушці

ФК "Динамо" подарував прикордонникам катер на повітряній подушці

16:02 14.10.2022
"Метінвест" направив на підтримку захисників України 1,3 млрд грн від початку війни

"Метінвест" направив на підтримку захисників України 1,3 млрд грн від початку війни

16:50 22.09.2022
Резніков: Нове завдання звільнених у межах обміну українських захисників - пройти реабілітацію та розповісти світові свою історію

Резніков: Нове завдання звільнених у межах обміну українських захисників - пройти реабілітацію та розповісти світові свою історію

07:29 20.08.2022
Шмигаль подякував США за надання Україні чергового пакета військової допомоги

Шмигаль подякував США за надання Україні чергового пакета військової допомоги

12:09 19.08.2022
Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

14:41 18.08.2022
Нардеп Ар'єв зареєстрував петицію до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя

Нардеп Ар'єв зареєстрував петицію до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У звільнених районах Херсонської області триває розмінування, поранений сапер

Воєнна розвідка підтверджує інформацію про підготовку домовленості між РФ та Іраном про постачання балістичних ракет

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 19 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "Калібр"

Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

За добу ЗС України знищили 810 людей особового складу агресора, 24 танки

ОСТАННЄ

Арахамія прогнозує, що через день-два в Херсоні буде відбудовано всі комунікації

Усі ВПО до 1 грудня можуть повторно подати заявку на оформлення державної допомоги

У звільнених районах Херсонської області триває розмінування, поранений сапер

ЗС України під час наступу захоплюють велику кількість зброї та військової техніки армії РФ

У Херсоні запроваджується комендантська година

У Луганській області поблизу Гірського знищено 27 окупантів, ще 18 поранено

Пенсії жителям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно

Російські військові зміцнюють оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та продовжують наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Дисципліна російських солдатів погіршується, окупанти запровадили в Генічеську "сухий закон"

Російські окупанти вивезли з Херсона фонди обласної бібліотеки ім. Олеся Гончара

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА