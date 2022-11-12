Зеленський: Особлива подяка від мешканців Херсонської області – захисникам Донецької

Президент України Володимир Зеленський заявив, що особливі слова подяки від жителів Херсонської області – тим, хто відбиває російські атаки на Донеччині.

"Цей наш успіх на півдні став можливим завдяки тому, що всі наші захисники та захисниці з честю виконують свої завдання. Слова подяки, які чують зараз наші захисники у Херсонській області, – це слова вдячності вам усім. Усім, хто воює за Україну, хто працює на нашу перемогу і хто на своєму рівні допомагає і досягає потрібних нашій державі результатів. І особливо це слова подяки тим, хто витримує російські атаки на Донеччині – там просто пекло", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Там щодня дуже жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро – витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони. Це дуже важливо", - наголосив він.

Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, сказав президент, ми можемо проводити наступальні операції за іншими напрямками. "Дякую всім нашим воїнам, хто захищає Україну в цих особливо жорстоких боях. Павлівка, Мар'їнка, Первомайське, Авдіївка…" - сказав він на завершення.