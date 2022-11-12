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15:24 12.11.2022

У Херсоні працюють близько 200 поліцейських, один із саперів дістав поранення під час розмінування адмінбудівлі

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У Херсоні працюють близько 200 поліцейських, один із саперів дістав поранення під час розмінування адмінбудівлі

На території Херсона працюють близько 200 поліцейських, один із саперів дістав поранення під час розмінування адміністративної будівлі міста, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи в Херсоні. Близько 200 поліцейських працюють на території міста. Навколо і на території Херсона виставлені блокпости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів", - написав він у Facebook.

Клименко зазначив, що основна загроза полягає в масовому мінуванні.

"10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні дістав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона", - повідомив він.

Місцевих жителів просять обережно пересуватися містом і не чіпати підозрілі предмети, а при їх виявленні обов'язково повідомляти правоохоронцям.

"Водночас звертаємося до громадян, які виїхали з Херсона: не поспішайте повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи. Робота продовжується. Поліція працює", - додав Клименко.

 

Теги: #херсон #поліція

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