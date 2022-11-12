Події

13:06 12.11.2022

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 19 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "Калібр"

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 19 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "Калібр"

Російські окупанти тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 1 носій крилатих ракет "Калібр", в Середземному морі - 5 ворожих носіїв "Калібр", повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Станом на 12.11.2022: у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 19 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, тримаючи на бойовому чергуванні до 1 корабля; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" - загальний залп – 76 ракет; в Каспійському морі – 3 ворожих носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети", - йдеться в повідомленні у Facebook.

За добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 29 суден, з них 7 суден рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря - 42 судна, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Теги: #чорне_море #калібр

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