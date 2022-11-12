Аналіз діяльності "Довженко-Центру" свідчить про стабільну збитковість навіть за умови держфінансування - Держкіно

Державне агентство з питань кіно (Держкіно) заявляє, що результати перевірки державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" свідчать про стабільну збитковість установи навіть за умови державного фінансування.

"Даний факт свідчить про неефективне прийняття управлінських рішень та неналежне виконання посадових обов’язків керівника, передбачених п.3.8 та п.3.9 контракту з найму керівника", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

Зазначається, що відповідно до проведеного аналізу, адміністративні витрати Центру Довженка "в десятки разів перевищують чистий дохід підприємства, що вказує на відсутність основної діяльності підприємства як такої".

У зв'язку з чим, з метою поліпшення ефективності діяльності "Довженко-Центру" в Держкіно рекомендують переглянути наявну систему внутрішнього контролю з метою недопущення та запобігання порушенням, недолікам у роботі.

Також рекомендується: розробити заходи щодо зміцнення фінансово-економічного стану центру, зокрема привести у відповідність до вимог чинного законодавства бухгалтерський облік і фінансову звітність; удосконалити ведення бухгалтерського обліку в частині аналітичного обліку доходів від основної діяльності за видами (групами) товарів, робіт, послуг, що в подальшому дасть змогу аналізувати надходження за різними напрямками і ефективно прогнозувати доходи і витрати.

Крім того, необхідно: провести обстеження будівель Центру щодо встановлення реального фактичного стану із залученням відповідних фахівців; звернутися до компетентних органів щодо встановлення фактичного стану приміщень та розміру фактичної балансової вартості приміщень з урахуванням їхнього технічного стану та законності проведення попередніх оцінок приміщень.

Серед іншого, в Держкіно наполягають на необхідності притягнути до відповідальності осіб за неналежне виконання своїх службових обов'язків, що призвело до виявлених під час перевірки порушень і недоліків.

Як повідомлялося, раніше "Довженко-Центр" заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіваною для нього.

Пізніше Держкіно заявило, що його наказом не передбачається ліквідація центру, а тільки його реорганізація, а після реорганізації "Довженко-Центр" продовжить функціонувати як культурний і музейний центр.

Українська Кіноакадемія закликала Держкіно відкликати наказ Про реорганізацію "Довженко-Центру" і провести консультації про діяльність підприємства.

Парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно і Кабінету міністрів з проханням скасувати рішення про реорганізацію "Довженко Центру".

Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора "Довженко-Центру". Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій "Довженко-Центру" буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив "Довженко-Центру" висловив незгоду з діями Держкіно і заявив, що не визнає процедуру призначення нового керівника, а пізніше не допустив в.о. генерального директора до виконання обов'язків.

10 листопада в "Довженко-Центрі" заявили, що в їхній будівлі проводяться слідчі дії. Зокрема, проводився обшук, правоохоронці шукали документи, пов'язані із забудовником, який зводить житловий комплекс біля "Довженко-Центру", а також СБУ вилучила печатку установи. 11 листопада правоохоронці знову приходили в "Довженко-Центр".