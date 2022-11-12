Події

12:45 12.11.2022

Аналіз діяльності "Довженко-Центру" свідчить про стабільну збитковість навіть за умови держфінансування - Держкіно

3 хв читати
Аналіз діяльності "Довженко-Центру" свідчить про стабільну збитковість навіть за умови держфінансування - Держкіно

Державне агентство з питань кіно (Держкіно) заявляє, що результати перевірки державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" свідчать про стабільну збитковість установи навіть за умови державного фінансування.

"Даний факт свідчить про неефективне прийняття управлінських рішень та неналежне виконання посадових обов’язків керівника, передбачених п.3.8 та п.3.9 контракту з найму керівника", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

Зазначається, що відповідно до проведеного аналізу, адміністративні витрати Центру Довженка "в десятки разів перевищують чистий дохід підприємства, що вказує на відсутність основної діяльності підприємства як такої".

У зв'язку з чим, з метою поліпшення ефективності діяльності "Довженко-Центру" в Держкіно рекомендують переглянути наявну систему внутрішнього контролю з метою недопущення та запобігання порушенням, недолікам у роботі.

Також рекомендується: розробити заходи щодо зміцнення фінансово-економічного стану центру, зокрема привести у відповідність до вимог чинного законодавства бухгалтерський облік і фінансову звітність; удосконалити ведення бухгалтерського обліку в частині аналітичного обліку доходів від основної діяльності за видами (групами) товарів, робіт, послуг, що в подальшому дасть змогу аналізувати надходження за різними напрямками і ефективно прогнозувати доходи і витрати.

Крім того, необхідно: провести обстеження будівель Центру щодо встановлення реального фактичного стану із залученням відповідних фахівців; звернутися до компетентних органів щодо встановлення фактичного стану приміщень та розміру фактичної балансової вартості приміщень з урахуванням їхнього технічного стану та законності проведення попередніх оцінок приміщень.

Серед іншого, в Держкіно наполягають на необхідності притягнути до відповідальності осіб за неналежне виконання своїх службових обов'язків, що призвело до виявлених під час перевірки порушень і недоліків.

Як повідомлялося, раніше "Довженко-Центр" заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіваною для нього.

Пізніше Держкіно заявило, що його наказом не передбачається ліквідація центру, а тільки його реорганізація, а після реорганізації "Довженко-Центр" продовжить функціонувати як культурний і музейний центр.

Українська Кіноакадемія закликала Держкіно відкликати наказ Про реорганізацію "Довженко-Центру" і провести консультації про діяльність підприємства.

Парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно і Кабінету міністрів з проханням скасувати рішення про реорганізацію "Довженко Центру".

Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора "Довженко-Центру". Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій "Довженко-Центру" буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив "Довженко-Центру" висловив незгоду з діями Держкіно і заявив, що не визнає процедуру призначення нового керівника, а пізніше не допустив в.о. генерального директора до виконання обов'язків.

10 листопада в "Довженко-Центрі" заявили, що в їхній будівлі проводяться слідчі дії. Зокрема, проводився обшук, правоохоронці шукали документи, пов'язані із забудовником, який зводить житловий комплекс біля "Довженко-Центру", а також СБУ вилучила печатку установи. 11 листопада правоохоронці знову приходили в "Довженко-Центр".

Теги: #держкіно #довженко_центр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 11.11.2022
У "Довженко-Центрі" заявляють, що до них знову приїхали правоохоронці

У "Довженко-Центрі" заявляють, що до них знову приїхали правоохоронці

16:56 10.11.2022
У Довженко-Центрі заявляють про проведення слідчих дій у їхній будівлі

У Довженко-Центрі заявляють про проведення слідчих дій у їхній будівлі

11:52 10.11.2022
У Довженко-Центрі заявляють про проведення слідчих дій у їхній будівлі

У Довженко-Центрі заявляють про проведення слідчих дій у їхній будівлі

17:35 03.11.2022
Для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію - Держкіно

Для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію - Держкіно

15:41 03.11.2022
Колектив Довженко-Центру: Відбувається рейдерське захоплення

Колектив Довженко-Центру: Відбувається рейдерське захоплення

13:08 02.11.2022
Голова Держкіно призначила нового в. о. гендиректора Довженко-Центру

Голова Держкіно призначила нового в. о. гендиректора Довженко-Центру

21:10 17.10.2022
Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси "Довженка-Центру"

Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси "Довженка-Центру"

13:49 13.10.2022
Шмигаль у відповідь на петицію доручив Держкіно додатково опрацювати питання реорганізації "Довженко-Центру"

Шмигаль у відповідь на петицію доручив Держкіно додатково опрацювати питання реорганізації "Довженко-Центру"

20:31 14.09.2022
Петиція із закликом скасувати реорганізацію "Довженко-Центру" набрала 25 тис. голосів

Петиція із закликом скасувати реорганізацію "Довженко-Центру" набрала 25 тис. голосів

12:25 22.08.2022
Держкіно оголошує акцію на підтримку української кіноіндустрії

Держкіно оголошує акцію на підтримку української кіноіндустрії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

За добу ЗС України знищили 810 людей особового складу агресора, 24 танки

У ДТЕК допускають триваліші обмеження електропостачання у Києві з холодами при збереженні пропускної спроможності мереж на наявному рівні

Зеленський підтвердив готовність України продовжувати роботу у рамках реалізації ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" для економічного та соціального посилення "спільної Європи"

Росія не думає про мирні переговори, а хоче завдати Україні найболіснішої шкоди

ОСТАННЄ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 19 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "Калібр"

Експертна рада Мінкультури рекомендувала демонтувати пам'ятники Щорсу і Ватутіну в Києві і вивчити питання перепоховання останнього

Кабмін призначив Бородая і Козирєва заступниками міністра реінтеграції

СБУ повідомила про підозру "главі МОЗ Криму", який змінив медичну систему під воєнні потреби окупантів

Ворог вів інтенсивні обстріли Вугледара, пошкоджено 4 житлових будинки, у Лиманській громаді за добу 40 "прильотів"

Нідерланди нададуть додатково €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням

"Укренерго" запровадило в суботу в Києві та 8 областях додаткові аварійні відключення до анонсованих раніше погодинних

Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

У Харківській області через обстріли горіли адмінбудівля, майстерня та їдальня

Кулеба та глава МЗС Індії обговорили двостороннє співробітництво та шляхи припинення війни РФ проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА