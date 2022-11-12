СБУ повідомила про підозру "главі МОЗ Криму", який змінив медичну систему під воєнні потреби окупантів

Служба безпеки України під час розслідування зібрала доказову базу про злочинну діяльність так званого "міністра охорони здоров'я АР Крим".

Як повідомляє пресцентр СБУ, "чиновник" організував поставки лікарських засобів, обладнання та автомобілів з медзакладів півострова на потреби російських військових, які атакували Південь України.

Крім того, за його вказівкою місцеві лікарні були переобладнані під військові шпиталі для прийому загарбників.

"За даними слідства, колаборантом є колишній головний санітарний лікар міст Феодосія і Судак, який після захоплення регіону добровільно приєднався до лав окупаційної адміністрації. Там він отримав паспорт Росії і вступив до кремлівської партії "Єдина Росія", у складі якої був "депутатом Судацької міськради", - йдеться в повідомленні.

У жовтні минулого року представники Кремля призначили його першим заступником "міністра охорони здоров'я в Криму", а 22 липня цього року він очолив "міністерство".

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.