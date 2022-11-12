Нідерланди нададуть додатково €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням

Нідерланди виділять Україні додаткові €110 млн, щоб допомогти з енергопостачанням і укриттям цієї зими, повідомила міністр міжнародної торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Лісьє Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher).

"Україна готується до суворої зими. Половина систем енергопостачання зруйнована. У найближчі місяці українцям доведеться зіткнутися з виснажливими умовами. Нідерланди нададуть додаткові €110 млн (загалом €180 млн), щоб допомогти з енергопостачанням і укриттям цієї зими. Ми залишаємося разом з Україною", - написала вона в Twitter.