За добу на півдні знищено 25 окупантів, 9 одиниць техніки, склад боєприпасів

За добу на південному напрямку українські військові знищили 25 людей особового складу агресора, 9 одиниць ворожої техніки, а також склад боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 3️4️ вогневих завдань по районах зосередження живої сили і техніки ворога. Підтверджені втрати ворога складають 2️5️ рашистів, 3️ самохідні великокаліберні гаубиці "Мста-С", 6️ одиниць автотехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів у Каховському районі", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в ніч на суботу.

Крім цього, зазначається, що ЗСУ завдали точних ударів по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області. В результаті знищено понад 30 окупантів, 2 танки та 4 вантажівки.

Українська авіація двічі завдала удару по скупченню техніки окупантів у Бериславському та Херсонському районах.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні знаходяться 2 надводні ракетоносії, до застосування готові 16 "Калібрів".