Росія не думає про мирні переговори, а хоче завдати Україні найболіснішої шкоди

Росія думає не про мирні переговори, а про те, як завдати Україні найболіснішої шкоди, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем обговорювалася підготовка до саміту "Великої двадцятки".

"Очевидно, що Росія не думає про мир. Черговий терористичний удар по Миколаєву, знищення російською ракетою житлового будинку – це чіткий доказ того, що насправді хвилює Росію: не як прийти до миру, а як завдати найболіснішої шкоди…", - сказав президент.

"Що ж, Україна та світ мають силу, щоб покарати терористів за все скоєне й повернути мир", - заявив він.