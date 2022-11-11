Події

20:05 11.11.2022

Росія не думає про мирні переговори, а хоче завдати Україні найболіснішої шкоди

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Росія не думає про мирні переговори, а хоче завдати Україні найболіснішої шкоди

Росія думає не про мирні переговори, а про те, як завдати Україні найболіснішої шкоди, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем обговорювалася підготовка до саміту "Великої двадцятки".

"Очевидно, що Росія не думає про мир. Черговий терористичний удар по Миколаєву, знищення російською ракетою житлового будинку – це чіткий доказ того, що насправді хвилює Росію: не як прийти до миру, а як завдати найболіснішої шкоди…", - сказав президент.

"Що ж, Україна та світ мають силу, щоб покарати терористів за все скоєне й повернути мир", - заявив він.

 

 

Теги: #рф #переговори #зеленський

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