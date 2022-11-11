Кабмін оприлюднив перелік енергообладнання для пільгового імпорту

До переліку імпортних товарів, які завозитимуть в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ для проходження зими, увійшли: електрогенераторні установки, трансформатори, електричні акумулятори, апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах для напруги понад 1000 В, пульти, панелі, розподільчі щити, обладнання та пристрої для фільтрації чи очищення води.

Як повідомило Міністерство економіки у п'ятницю, відповідну постанову Кабінету Міністрів №1260 про розширення переліку пільгового імпорту у зв'язку з епідемією Covid оприлюднено на сайті уряду у п'ятницю.

У Мінекономіки уточнили, що відповідні податкові зміни ініціювали за дорученням президента України Володимира Зеленського.

За оцінками відомства, скасування ПДВ та ввізного мита дасть змогу знизити ціни та наситити український ринок товарами, які допоможуть громадянам та бізнесу пережити періодичні відключення електроенергії цього зимового сезону.

Водночас, на думку заступника голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, ще до скасування ввізного мита та ПДВ на такі товари уряду варто було зібрати внутрішніх виробників цього обладнання та забезпечити їм пріоритетний доступ до кредитування 5-7-9%, скасувати мита на комплектувальні та сировину і сформувати резервний фонд обладнання та матеріалів.

"Уряд здійснює відміну імпортних обмежень виключно на готову продукцію - без комплектувальних і сировини, не кажучи вже про інші кроки. Внаслідок чого генератор, вироблений в Україні, буде за визначенням на 20-30% дорожчим за імпортний", - написав депутат у колонці "НВ".

За його словами, за відсутності таких кроків ухвалені пільги на імпорт є незбалансованою політикою.

Як уточнив депутат агентству "Інтерфакс-Україна", серед українських виробників такої продукції, зокрема, ТОВ "Пауер Дженерейшн", "Геко-Центр", "Компресорс Інтернешнл", "Хайтед Україна", "Дарекс-Енерго" та "Еквівес".