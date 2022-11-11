Кабмін припинив дію угоди з Росією та Білоруссю про співпрацю у сфері геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі

Кабінет Міністрів припинив дію угоди між урядами України, Росії та Білорусі щодо співпраці у сфері геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, припинено дію угоди між урядом України та урядом Росії про співпрацю у сфері геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі.

Також припинено дію угоди з РФ про взаємний обмін топографо-геодезичними, картографічними та аерокосмічними матеріалами та угоди з Білоруссю про взаємодію в галузі геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі.