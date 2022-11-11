Події

19:18 11.11.2022

Кабмін припинив дію угоди з Росією та Білоруссю про співпрацю у сфері геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі

1 хв читати
Кабмін припинив дію угоди з Росією та Білоруссю про співпрацю у сфері геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі

Кабінет Міністрів припинив дію угоди між урядами України, Росії та Білорусі щодо співпраці у сфері геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, припинено дію угоди між урядом України та урядом Росії про співпрацю у сфері геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі.

Також припинено дію угоди з РФ про взаємний обмін топографо-геодезичними, картографічними та аерокосмічними матеріалами та угоди з Білоруссю про взаємодію в галузі геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі.

 

Теги: #рф #угода #розірвання #рб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:05 11.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 710 військових, 10 танків і 12 артсистем - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 710 військових, 10 танків і 12 артсистем - Генштаб ЗСУ

10:11 10.11.2022
Усіх боксерів із Росії та Білорусі виключили з рейтингів WBC - Мінспорту

Усіх боксерів із Росії та Білорусі виключили з рейтингів WBC - Мінспорту

09:43 10.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 740 військових та 16 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 740 військових та 16 безпілотників – Генштаб ЗСУ

07:09 10.11.2022
Зеленський застеріг Росію від спроб підірвати Каховську ГЕС

Зеленський застеріг Росію від спроб підірвати Каховську ГЕС

21:54 09.11.2022
Арахамія про відведення росіян з окупованого Херсона: Коли на південному напрямку будуть досягнуті цілі, українці дізнаються про це від нашої влади

Арахамія про відведення росіян з окупованого Херсона: Коли на південному напрямку будуть досягнуті цілі, українці дізнаються про це від нашої влади

19:22 09.11.2022
Спікер МЗС України: Заява МЗС РФ про готовність вести переговори – чергова димова завіса

Спікер МЗС України: Заява МЗС РФ про готовність вести переговори – чергова димова завіса

09:29 09.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 780 військових, 15 танків і 11 артсистем - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 780 військових, 15 танків і 11 артсистем - Генштаб ЗСУ

07:56 09.11.2022
Мешканцю Сєвєродонецька загрожує до восьми років позбавлення волі за підтримку російської агресії

Мешканцю Сєвєродонецька загрожує до восьми років позбавлення волі за підтримку російської агресії

07:49 09.11.2022
Єрмак: Питання повернення українських дітей назад до України треба порушувати на таких майданчиках, як саміт G20

Єрмак: Питання повернення українських дітей назад до України треба порушувати на таких майданчиках, як саміт G20

07:43 09.11.2022
Єрмак закликає привернути світову увагу до долі незаконно вивезених у Росію українських дітей

Єрмак закликає привернути світову увагу до долі незаконно вивезених у Росію українських дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони продовжують деокупацію української території на херсонському напрямку - Генштаб ЗСУ

За час повномасштабної війни уражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання - Шмигаль

Зеленський обговорив ситуацію на полі бою з канцлером ФРН Шольцом

Окупанти обстрілюють деокуповані населені пункти Херсонщини, українцям рекомендується не поспішати туди повертатися

Зібрано кошти на перший морський дрон українського виробництва, він називатиметься "Херсон" - Федоров

ОСТАННЄ

МИ ПОВЕРТАЄМО ХЕРСОН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Кабмін оприлюднив перелік енергообладнання для пільгового імпорту

Поліція відновлює роботу на деокупованій частині Херсонщини – Клименко

Окупанти завдали три ракетні та дев’ять авіаударів по території України, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

На Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом

Кабмін передбачив можливість утримання аліментів із додаткової винагороди, що виплачується військовослужбовцям на період воєнного стану

Кабмін схвалив залучення кредиту від Нідерландів на суму не більш ніж 200 млн євро

Шмигаль: Кабмін схвалив запуск ще двох індустріальних парків - у Львівській і Тернопільській областях

Сили оборони продовжують деокупацію української території на херсонському напрямку - Генштаб ЗСУ

За час повномасштабної війни уражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА