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19:13 11.11.2022

Кабмін передбачив можливість утримання аліментів із додаткової винагороди, що виплачується військовослужбовцям на період воєнного стану

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Кабмін передбачив можливість утримання аліментів із додаткової винагороди, що виплачується військовослужбовцям на період воєнного стану

Кабінет Міністрів України передбачив можливість утримання аліментів із додаткової винагороди, яка виплачується військовослужбовцям на період дії воєнного стану.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до переліку видів доходів, які враховуються щодо розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.

Передбачено можливість утримання аліментів з інших виплат, встановлених законодавством, зокрема з додаткової винагороди, що виплачується на період дії воєнного стану, передбаченої постановою Кабміну "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану".

 

Теги: #військовослужбовці #аліменти

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