Події

13:17 11.11.2022

У Черкасах відновлюють роботу обидва ресторани McDonald's

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У Черкасах відновлюють роботу обидва ресторани McDonald's

Компанія McDonald's відновила роботу обох ресторанів у Черкасах (вул. Смілянська, 31 і вул. Шевченка, 208/1) у п'ятницю, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

Уточнюється, що ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки: зачиняються під час повітряної тривоги та відновлюють роботу за годину після її відбою. Не працюватимуть ресторани й у разі відключення електроенергії.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. Станом на 11 листопада в мережі компанії в Україні працюють 56 ресторанів.

До 24 лютого мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Ресторани мережі в Україні закриті 24 лютого 2022 року з міркувань безпеки через російське вторгнення в Україну. Компанія підтримувала команду з понад 10 тис. осіб, продовжуючи виплачувати зарплату. Крім цього, на гуманітарні потреби було передано понад 700 тонн продукції зі складів та ресторанів вартістю понад 70 млн грн.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд.". Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. у Києві.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Теги: #mcdonalds #черкаси

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