Окупанти втратили за добу в Україні близько 710 військових, 10 танків і 12 артсистем - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу сягнули близько 710 людей особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 11 листопада, становлять близько 79 тис. 400 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 10 танків і 14 бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення - 2814 і 5696 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено 12 артилерійських систем окупантів і 17 одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами). Збито вертоліт і шість безпілотників оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1817 артсистем, 393 реактивні системи залпового вогню, 205 засобів протиповітряної оборони, 4259 автомобілів і автоцистерн, 159 одиниць спецтехніки і 16 суден. Знищено 278 літаків і 261 вертоліт, збито 1505 безпілотників і 399 крилатих ракет.

Найбільших втрат противник зазнав у четвер на бахмутському напрямку.