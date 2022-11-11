За минулу добу в результаті обстрілів Донецької області загинули 2 людини, п’ятеро – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 2 особи, ще 5 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 10 листопада стало відомо про двох цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 5 людей в області отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в п'ятницю.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 6 убитих росіянами під час окупації: 4 у Дробишевому та 2 у Яровій.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.