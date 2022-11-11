Події

07:37 11.11.2022

Двоє людей загинуло, двох поранено в результаті нічного ракетного удару ворога по Миколаєву

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Двоє людей загинуло, двох поранено в результаті нічного ракетного удару ворога по Миколаєву

Двоє людей загинуло та двоє отримали поранення внаслідок нічного ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку у Миколаєві, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Тварини у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. 2 загиблих, 2 поранені", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Раніше місцеве видання "Новини-N" повідомило, що в ніч проти п'ятниці росіяни обстріляли Миколаїв. Частково зруйновано п'ятиповерхову житлову будівлю, під завалами перебувають люди.

В інформації наголошується, що ракета зруйнувала всі п'ять поверхів будівлі та під завалами перебувають люди.

"На місці знаходяться всі оперативні служби міста, розбирають завали. Кількість постраждалих наразі невідома", – сказано у повідомленні.

 

 

 

Теги: #жертви #миколаїв #обстріл

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