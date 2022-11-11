Події

07:27 11.11.2022

На півдні ЗС України знищили 50 окупантів і 15 одиниць техніки

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На півдні ЗС України знищили 50 окупантів і 15 одиниць техніки

Минулої доби ЗСУ на південному напрямку знищили 50 окупантів і 15 одиниць техніки. Ворог відступає, переправляючись на лівий берег Дніпра, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Нашою тактичною авіацією завдано 2 ураження місць дислокації ворожих сил і техніки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи понад півсотні завдань, продовжували знищувати логістику ворога та руйнувати систему управління. Підтверджені втрати ворога становлять 50 рашистів у пункті компактного проживання та зручного ураження, рашистами поповнено обмінний фонд", – йдеться у зведенні на фейсбук-сторінці.

Крім того, знищено 3 танки, самохідна гаубиця "Мста-С", 11 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Ворог продовжує маневри щодо переміщення підрозділів та техніки між двома берегами Дніпра. Облаштовує рубежі оборони на лівому березі, веде обстріл наших позицій на правому березі. Сили оборони продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега, вороже військо екстрено упаковується в плавзасоби, які здаються придатними для переправи і намагаються врятуватися втечею.

Зазначається, що ворог завдає ударів по ЗСУ у Бериславському районі безпілотниками камікадзе типу "Ланцет". Крім того, Новоолександрівку ворог обстрілював із лівого берега системою "Град". Зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще кілька приватних будинків. Без людських втрат.

У Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого недофлоту в кількості 17 одиниць, на бойове чергування виведено 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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