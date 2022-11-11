Уночі окупанти завдали удару по Миколаєву, під завалами постраждалої багатоповерхівки люди

У ніч проти п'ятниці росіяни обстріляли Миколаїв. Частково зруйновано п'ятиповерхову житлову будівлю, під завалами перебувають люди, повідомляє "Новини-N".

"Вночі в п'ятницю, 11 листопада, ворожі сили Росії завдали чергового удару по житловому будинку в Миколаєві - частково зруйновано п'ятиповерхівку", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

В інформації наголошується, що ракета зруйнувала всі п'ять поверхів будівлі та під завалами перебувають люди.

"На місці знаходяться всі оперативні служби міста, розбирають завали. Кількість постраждалих наразі невідома", – сказано у повідомленні.