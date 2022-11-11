Події

06:50 11.11.2022

Зеленський не виключає мирних переговорів, але готовий говорити з "іншою Росією"

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Зеленський не виключає мирних переговорів, але готовий говорити з "іншою Росією"

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не виключає мирних переговорів зі своїм колегою в Москві, проте готовий говорити з "іншою Росією".

"Окрім ультиматумів, я нічого не чув від діючого президента Російської Федерації", - сказав він в інтерв'ю CNN. - Але я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тією, яка справді готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти... Вони повинні все повернути. Землю, права, свободу, гроші. І найголовніше - справедливість".

"І поки що я не чув таких заяв від Російської Федерації - ні від Путіна, ні від кого-небудь іншого", - сказав також він.

 

Теги: #росія #переговори #зеленський

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