Зеленський не виключає мирних переговорів, але готовий говорити з "іншою Росією"

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не виключає мирних переговорів зі своїм колегою в Москві, проте готовий говорити з "іншою Росією".

"Окрім ультиматумів, я нічого не чув від діючого президента Російської Федерації", - сказав він в інтерв'ю CNN. - Але я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тією, яка справді готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти... Вони повинні все повернути. Землю, права, свободу, гроші. І найголовніше - справедливість".

"І поки що я не чув таких заяв від Російської Федерації - ні від Путіна, ні від кого-небудь іншого", - сказав також він.