Президент України Володимир Зеленський вважає, що розмінування українських територій має зайняти роки, а не десятиліття.

"Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати. Ми повинні за роки зробити те, що десь іще у світі могло відбуватися десятиліттями після боїв", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Насамперед розміновуються будинки, соціальні об'єкти, комунікації, дороги - весь простір життя людей. Але окупанти мінують усе: лінії електропередачі, будівлі підприємств, поля, ліси. На піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тис. кв. км небезпечної для життя території", - сказав також він.

Зеленський наголосив, що "сьогодні завдяки справжньому героїзму українських саперів і піротехніків, наших рятувальників і всіх, хто їм допомагає, площа забрудненої мінами та боєприпасами землі вдалося скоротити. Тепер залишилося для розмінування близько 170 тис. кв. км".

Зокрема, зазначив він, "це і в найскладніших місцях - там, де бойові дії ще тривають, там, де ворог іще додасть замінувань перед своїм відходом, як це зараз у Херсоні".

"Я вдячний нашим партнерам, які вже реалізовують проєкти допомоги в розмінуванні. Це США, Канада і Велика Британія, а також Данія, Норвегія, Естонія, Австрія, Польща, Японія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, структури ООН. Свій особистий внесок може зробити й будь-яка людина на землі - всі, хто підтримує Україну - через нашу благодійну платформу UNITED24", - сказав Зеленський.

За його словами, "завдяки такій допомозі вже придбали першу найбільш ефективну машину для розмінування - Armtraс 400, яка зараз працює на Харківщині. Вона за годину проходить 1,5 га, повністю гарантуючи знешкодження мін. І передусім очищує територію вздовж ліній електропередачі, щоб могли працювати енергетики й відновлювати постачання".

"Будемо додавати ще таку й іншу подібну техніку та пришвидшувати розмінування всюди - скрізь, куди ми повертаємо наш прапор, наше нормальне українське життя", - наголосив президент.