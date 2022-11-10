На Львівщині судитимуть киянина, який підірвав гранатою чотирьох знайомих

41-річного мешканця Києва судитимуть за спробу вбивства 4 людей у травні поточного року, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

Зловмисника звинувачували у замаху на вбивство, незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами, а також в умисному знищенні майна.

"Досудове розслідування закінчено, обвинувальний акт направлено до суду Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому – довічне ув'язнення", – сказано в повідомленні поліції.

Як зазначено у повідомленні, йдеться про інцидент, який стався у травні поточного року у Львівській області на паркуванні одного з готелів поблизу польського кордону.

Тоді чоловік залишив в автомобілі "Міцубіші" гранату, і вона вибухнула. На час вибуху в автомобілі перебували 4 мешканці Київської області – троє чоловіків і жінка.

За кілька тижнів до інциденту вони передали зловмиснику понад 50 тисяч доларів США для придбання автомобілів за кордоном та доставки їх до України клієнтам.

Киянин привласнив гроші і на запити знайомих повідомив, що машини незабаром привезуть до України і треба поїхати на Львівщину, щоби забрати машини. Насправді чоловік задумав убити своїх знайомих.

Коли всі п'ятеро перебували в автомобілі на парковці, зловмисник залишив у машині гранату у сумці під сидінням та під надуманим приводом вийшов із неї. Однак унаслідок вибуху ніхто з 4 людей не загинув, але всі зазнали поранень.